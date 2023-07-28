Два способа определить — настоящий ли у вас друг: подсказка психолога

Настоящий друг, в отличие от приятеля, соседа и коллеги, способен не только помочь, когда трудно, но и порадоваться, когда вам хорошо.

«Отличить друга от собутыльника очень просто. Критерии дружбы познаются в двух моментах: когда человеку хорошо и когда человеку плохо. Способен ли человек, когда вам плохо, уделить вам внимание, иногда чем-то жертвуя, например, своим временем, деньгами, усилиями», — отмечает кандидат психологических наук Софья Сулим.

Порой бывает, что человек искренне сочувствует неприятностям и даже старается помочь, но вот ваши успехи его задевают, а не радуют. Это показатель того, что его нельзя назвать другом.