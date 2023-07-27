Богатство и роскошь гарантированы: такая обувь точно добавит шика в гардероб — стоит купить каждой

Первыми в списке оказались слинкбэки — туфли с резинкой сзади. Они в этом сезоне находятся на пике популярности. Отмечается, что можно выбирать обувь на плоском ходу и с каблуком. Они точно добавят образу изюминку и позволят выделиться из толпы.

Также стоит обратить внимание на лоферы из черной или коричневой кожи. Это универсальный вариант, который выручит в дождливую погоду. К слову, такая пара поможет поддержать популярный стиль old money — эстетика того, как одевались американские аристократы в XX веке.

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Босоножки с двумя тонкими ремешками на каблуке стали классикой. Они славятся тем, что носить их можно долгие годы, и образу они прибавят роскоши. Стилисты рекомендуют отдавать предпочтения универсальным цветам, как белый или черный, чтобы они подходили под любой образ, сообщает The Symbol.