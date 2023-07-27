Все это время делали неправильно: как туристы складывают вещи — в чемодан уместится в два раза больше

Для поездок необходимо подобрать чемодан. В последнее время авиакомпании большое внимание уделяют габаритом багажа, поэтому приходится быть не такие большие сумки, как раньше. Однако даже в простой чемодан может поместиться больше вещей, если правильно их сложить. Стал известен небольшой секрет опытных туристов, который позволит взять с собой в два раза больше нарядов.
В первую очередь нужно изменить положение самого чемодана. Его нужно поднять и поставить на колесики. Как ни странно, но так упаковывать вещи будет проще.
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Наряды нужно скрутить и скрепить канцелярской резинкой. Также обязательно нужно заполнить пространство внутри обуви. Туда можно поместить мелкие предметы.
А вот потом нужно «пристегнуть» вещи. Для этого в чемодане есть специальные резинки по бокам. И финальным штрихом станет то, что надо спрессовать вещи, спустив их горизонтально вниз. Так освободится больше свободного пространства, подчеркивает Youtube-канал «Она знает».
Фото: Youtube-канал «Она знает».