Все это время делали неправильно: как туристы складывают вещи — в чемодан уместится в два раза больше

В первую очередь нужно изменить положение самого чемодана. Его нужно поднять и поставить на колесики. Как ни странно, но так упаковывать вещи будет проще.

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Наряды нужно скрутить и скрепить канцелярской резинкой. Также обязательно нужно заполнить пространство внутри обуви. Туда можно поместить мелкие предметы.

А вот потом нужно «пристегнуть» вещи. Для этого в чемодане есть специальные резинки по бокам. И финальным штрихом станет то, что надо спрессовать вещи, спустив их горизонтально вниз. Так освободится больше свободного пространства, подчеркивает Youtube-канал «Она знает».