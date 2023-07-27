Мгновенно состарят: такие стрижки ни в коем случае делать нельзя— прибавят 10 лет

Многие женщины любят экспериментировать с имиджем. Также с возрастом порой стоит менять прическу, чтобы выглядеть моложе. Однако также есть стрижки, которых лучше избегать. Парикмахер Элис Доукинс назвала две прически, которые мгновенно старят на 10 лет. Она предупредила, что нужно хрошо подумать перед тем, как стричься.
Доукинс призналась, что прямое каре с челкой как у Анны Винтур, смотрится со стороны стильно. Но нужно учитывать, что большинству женщин такая прическа не подойдет. Более того, она прибавит возраст.
«Прямая и тяжелая стрижка до подбородка с густой челкой и без слоев не очень льстит, так как привлекает внимание к глазам и линии подбородка, которые часто показывают первые признаки старения», — пояснила парикмахер.
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Анна Винтур. Фото: Global Look Press
Еще одной стрижкой, которая может может сыграть злую шутку, являтеся пикси. Отмечается, что короткие волосы без объема всегда старят. Но пикси может омолодить лицо, если правильно подобрать челку и добавить объема прическе. Эксперт добавила, что то же самое касается каре — «слоеные» стрижки подойдут каждой женщине, сообщает Express.co.uk.
Елена Сикорская. Фото: Global Look Press