Мгновенно состарят: такие стрижки ни в коем случае делать нельзя— прибавят 10 лет

Доукинс призналась, что прямое каре с челкой как у Анны Винтур, смотрится со стороны стильно. Но нужно учитывать, что большинству женщин такая прическа не подойдет. Более того, она прибавит возраст.

«Прямая и тяжелая стрижка до подбородка с густой челкой и без слоев не очень льстит, так как привлекает внимание к глазам и линии подбородка, которые часто показывают первые признаки старения», — пояснила парикмахер.

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