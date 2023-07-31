Лук в колготках и другие странные привычки наших мам и бабушек: зачем они это делали

Хозяйки в Советском Союзе умели использовать любую вещь «до донышка» - безотходно. Порванные колготки тоже шли в дело – их можно было увидеть повсюду.

Замороженные колготки

Советские женщины очень дорожили колготками, трепетно ухаживали за ними. Ведь купить новые было непросто, а рвались они моментально. Чего только не придумывали находчивые дамы, чтобы продлить срок службы драгоценных колготок! Идеи и секреты передавались «из уст в уста».

Например, новую пару следовало сбрызнуть водой и положить на ночь в морозилку, а утром достать и дать колготками высохнуть. Только после этих манипуляций их можно было надевать: они становились намного прочнее. Во всяком случае, так уверяла народная молва.

Это не легенда – зашивали собственными волосами!

