Лук в колготках и другие странные привычки наших мам и бабушек: зачем они это делали

Хозяйки в Советском Союзе умели использовать любую вещь «до донышка» - безотходно. Порванные колготки тоже шли в дело – их можно было увидеть повсюду.
Замороженные колготки
Советские женщины очень дорожили колготками, трепетно ухаживали за ними. Ведь купить новые было непросто, а рвались они моментально. Чего только не придумывали находчивые дамы, чтобы продлить срок службы драгоценных колготок! Идеи и секреты передавались «из уст в уста».
Например, новую пару следовало сбрызнуть водой и положить на ночь в морозилку, а утром достать и дать колготками высохнуть. Только после этих манипуляций их можно было надевать: они становились намного прочнее. Во всяком случае, так уверяла народная молва.
Это не легенда – зашивали собственными волосами!
Колготки так часто рвались... Фото: Global Look Press
Если вдруг на колготках начинала ползти «стрелка», ее нужно было немедленно замазать бесцветным лаком для ногтей – это останавливало процесс. Некоторые «Марьи-искусницы» зашивали «стрелку» собственным волосом – получалось совсем незаметно. Ну, а когда колготки все-таки рвались так, что носить их уже было невозможно, им находили другое применение.
Секреты хранения лука в колготках
Самое известное – в колготках хранили репчатый лук. Здесь были свои тонкости. Положили одну луковицу – завязали узелок. Положили следующую – снова узелок. И так, пока хватит места. Луковицы не соприкасались между собой – а значит, дольше хранились. Набив колготки, их подвешивали в кладовке или на балконе.
До сих пор многие пользователи Сети удивляются находчивости своих мам и бабушек, которые ухитрялись изобретать самые невероятные способы ведения хозяйства.
«У нас в семье случай смешной был. Папа, вытаскивая последнюю луковицу из рваных колготок, говорит маме: «Слушай, я колготки порвал, ты их еще носить-то будешь?» До сих пор не пойму - пошутил или серьезно говорил», - вспоминают на одном из форумов, посвященных жизни в СССР.
Коврики из колготок
Когда колготки окончательно рвались, из них вязали коврики. Фото: Global Look Press
Но вы ошибаетесь, если думаете, что «вторая жизнь» колготок ограничивалась хранением лука. Советские хозяйки привыкли пускать их в дело и другими способами. Верхнюю часть, например (так называемые «шортики») надевали на веник – чтобы он не растрепался и служил дольше.
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Кусочек тщательно выстиранного капрона мог служить для процеживания скисшего молока – получался домашний творог (марля? Вы шутите – в Советском Союзе марля была диким дефицитом!)
Рваные колготки и чулки разрезали на тонкие длинные полоски, из которых вязали симпатичные коврики для коридора или дачи. Такие коврики были практически вечными – они никогда не рвались и не изнашивались, их легко было стирать и сушить. Возможно, вы и сами вспомните необычные способы применения чулкам и колготкам, которые хорошо известны вашим мамам и бабушкам.