Такой маникюр кричит о тихой роскоши: названы главные тренды лета-2023 в дизайне ногтей

Фото: соцсети звезды

Нейл-мастер рассказала о том, какой дизайн ногтей точно стоит попробовать сделать.

Многие девушки особое внимание уделяют ногтям. Ухоженные руки говорят многое о своей хозяйке. А в последнее время особенно модно стало делать нежный нюдовый маникюр, близкий к натуральному. Однако он быстро надоедает. Нейл-мастер, преподаватель, основатель собственной студии Анастасия Гилевич перечислила варианты маникюра, кричащего о тихой роскоши. 

По словам мастера, тренд 2023 года абсолютно во всем — это естественность и натуральность. Поэтому  многие девушки продолжают делать  нежное и подходящее ко всему однотонное покрытие. Также актуальна остается минимальная длина с прозрачной базой. 

Также классикой стал френч, который также подходит к любому образу. А летом можно использовать не белый, а цветной лак. Особенно эффектно смотрится  ярко-оранжевый или зеленый френч. 

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«Также сейчас как никогда актуальны нежные градиенты: приглушенные оттенки цветов в сочетании с молочной базой.

Среди тех, кто любит яркость, настоящий тренд лета-2023 — ярко-розовый. И трендсеттер, конечно же, фильм «Барби».

Необычный объемный маникюр не теряет своей актуальности, но на него решаются только смелые девушки. Поскольку такой дизайн привлекает много внимания», — добавила Гилевич. 

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