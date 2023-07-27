2 вещи, без которых нельзя входить в салон самолета: предупреждает бортпроводница

В дальнем перелете можно обойтись без многих привычных вещей, но две из них брать просто необходимо — их отсутствие серьезно навредит вам в дороге. О том, без чего нельзя подниматься на борт самолета, рассказала опытная стюардесса. Во-первых, с собой обязательно нужно взять увлажняющие капли для глаз. Дело в том, что на высоте воздух становится сухим, а значит, слизистая глаз будет страдать без дополнительного увлажнения.

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«Когда вы проводите 12 часов в полете, глаза сохнут из-за низкой влажности в спрессованном воздухе», — приводит слова стюардессы Софи издание vnimanie.prо со ссылкой на Conde Nast Traveller.

По той же причине следует взять с собой в самолет увлажняющий бальзам для губ — иначе чувствительная кожа пересохнет, и губы начнут трескаться.