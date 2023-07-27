Сложите в бутылку апельсиновые корочки — уже на следующий день вас ждет сюрприз

Ароматизаторы воздуха, купленные в магазине, не только стоят довольно дорого, но и наносят вред здоровью, потому что в их составе содержатся химические вещества. Можно легко сделать освежитель самостоятельно, и он получится бесплатным и безвредным.

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В бутылочку с распылителем положите ненужные обрезки — корочки апельсина, лимона и мандарина. Залейте их водой и уксусом в концентрации 1:4. Уже через сутки жидкость начнет радовать вас приятным фруктовым ароматом, а максимального эффекта вы дождетесь через неделю, сообщает издание vnimanie.prо со ссылкой на Дзен-канал блогера Ирины Полянской.