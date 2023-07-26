Решетка кухонной плиты засияет от чистоты: одно копеечное средство поможет быстро избавиться от жира и нагара

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Эксперты советуют взять нашатырный спирт.Им нужно обратить решетку с помощью салфетки или ватного диска.

«Далее уберите ее в пакет с двух сторон, плотно завяжите и оставьте так на ночь. На следующий день вымойте под проточной водой. Все – ваша решетка идеально чистая без особых усилий», – рассказали авторы Дзен-канала TECHNOTION.

Однако есть нюанс, о котором стоит знать перед применением средства. Из-за резкого запаха нашатыря при мойке плиты необходимо обязательно использовать респиратор или маску.