Зачем наклеивать прокладку на микроволновку: хитрый трюк приведет к потрясающему результату

Обыкновенные гигиенические прокладки станут «палочкой-выручалочкой» в неожиданном вопросе — благодаря своей способности хорошо впитывать влагу. Попробуйте проделать трюк с прокладкой, когда в очередной раз приметесь за уборку. На стенках микроволновки постоянно скапливается жир, оттирать его утомительно и тяжело.

Вот здесь на помощь и придет прокладка. Приклейте ее на стенку микроволновки и смочите жидким моющим средством. Через некоторое время отклейте – и увидите, что жирный слой на стенках микроволновки исчез. Это похоже на чудо, но это реальность. Возможно, чтобы окончательно избавиться от загрязнений, процедуру придется повторить, но все же это гораздо легче и быстрее, чем отчищать застарелый жир вручную.

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По материалам издания vnimanie.prо