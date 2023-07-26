К этим полкам в супермаркете опасно подходить: ничего с них не берите

В каждом супермаркете есть полки с товаром, к которым не стоит даже подходить. Речь идет о выпечке собственного производства. Все эти булочки и пирожки выглядят весьма аппетитно, но эксперты не советуют их покупать.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

«Не стоит спешить с покупкой выпечки магазинного производства. Во-первых, далеко не всегда эти продукты в упаковке. Чем это опасно, объяснять не нужно: мимо проходят сотни людей, которые чихают и кашляют. Кроме того, сложно узнать дату производства выпечки, а срок хранения крайне невелик.

Для сосисок в тесте и другой выпечки с мясом — счет идет буквально на часы. Поэтому стоит внимательно изучать этикетку: срок годности и особенно условия хранения, поскольку их часто нарушают. Например, забывают положить выпечку в холодильник и так далее», — приводит слова руководителя общественной организации по защите прав потребителей «Хрюши против» Светланы Васильевой издание vnimanie.prо.