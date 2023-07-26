Не позорьтесь, срочно избавляйтесь от них: эти вещи безобразно старят женщин 40+

Так, эксперты подчеркнули, что стоит избегать в магазинах рубашек с гипюром, так как они уже давно устарели. Если такую вещь надеть, то обладательница будет выглядеть старше своих лет. Отмечается, что сейчас в моде более лаконичные модели без вставок.

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Если в гардеробе есть платье с пестрым аляповатым принтом, то его стоит выбросить. Стилисты подчеркнули, что оно выглядит безвкусно. По словам экспертов, если у наряда яркие и несочетаемые цвета, то и выглядит оно еще более ужасающе. Стилисты советуют сделайте акцент на необычный крой, а не на кричащие узоры.

Также злую шутку могут сыграть брюки скинни. Они не только уже не актуальны, но и портят фигуру. Обтягивающие модели создают лишние складки, а выглядит это не лучшим образом, сообщает «Я Покупаю».