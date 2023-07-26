Не позорьтесь, срочно избавляйтесь от них: эти вещи безобразно старят женщин 40+

Многие женщины покупают вещи, которые потом носят годами. Однако нужно учитывать, что с возрастом к гардеробу стоит относиться более тщательно. Примечательно, что стилисты открыто рассказали, от каких вещей точно нужно отказаться дамам старше 40 лет. Они пояснили, что такая одежда безобразно старит, к тому же больше не в тренде.
Так, эксперты подчеркнули, что стоит избегать в магазинах рубашек с гипюром, так как они уже давно устарели. Если такую вещь надеть, то обладательница будет выглядеть старше своих лет. Отмечается, что сейчас в моде более лаконичные модели без вставок.
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Если в гардеробе есть платье с пестрым аляповатым принтом, то его стоит выбросить. Стилисты подчеркнули, что оно выглядит безвкусно. По словам экспертов, если у наряда яркие и несочетаемые цвета, то и выглядит оно еще более ужасающе. Стилисты советуют сделайте акцент на необычный крой, а не на кричащие узоры.
Также злую шутку могут сыграть брюки скинни. Они не только уже не актуальны, но и портят фигуру. Обтягивающие модели создают лишние складки, а выглядит это не лучшим образом, сообщает «Я Покупаю».