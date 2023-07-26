Этот цвет волос мгновенно старит сильнее любых морщин: ни в коем случае не делайте такое окрашивание

Женщины часто красят волосы. Одни хотят придать блеска локонам, другие упорно скрывают седину и другие признаки старения.
С помощью краски можно усугубить ситуацию. Если выбрать не тот оттенок, то окрашивание состарит.
Эксперты рассказали, какие цвета точно прибавят пару десятков лет, подчеркнут все морщинки, пигментные пятна, мешки под глазами.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
По словам парикмахера-колориста Каролины Акульшиной, с помощью окрашивания можно как освежить образ, но также велик шанс и безнадежно его состарить.
После 35 лет эксперт рекомендует женщинам отказаться от окрашивания волос в черный и графитовый оттенки. Они прибавят лет моментально, поэтому от них стоит держаться подальше, пишет sterlegrad.ru.