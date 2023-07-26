Этот цвет волос мгновенно старит сильнее любых морщин: ни в коем случае не делайте такое окрашивание

Женщины часто красят волосы. Одни хотят придать блеска локонам, другие упорно скрывают седину и другие признаки старения.

С помощью краски можно усугубить ситуацию. Если выбрать не тот оттенок, то окрашивание состарит.

Эксперты рассказали, какие цвета точно прибавят пару десятков лет, подчеркнут все морщинки, пигментные пятна, мешки под глазами.