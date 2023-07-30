Что надо дать огурцам, чтобы листья перестали желтеть раз и навсегда

Одной из наиболее распространенных проблем, связанных с выращиванием огурцов в огороде или на дачном участке, является появление желтизны на листьях. Это говорит о наличие проблемы. Сейчас разберем основные проблемы, которые могут привести пожелтению растения и пути их решения.

Нехватка питательных веществ. Чем беднее почва, тем выше риски появления желтизны на листьях огурцов. Если увидели, что растение «заболело», то попробуйте прикормить – органические удобрения и минеральные комплексы помогут. Я уже писала, что огруцам нужны азот, фосфор, калий, магний и другие микроэлементы, которые во время плодоношения огурцы потребляют в огромном количестве. Если плод высосал всё из почвы, то листьям ничего не осталось и они пожелтели. Неправильный режим полива. При нехватке влаги листья будут желтеть, но и перелив дает аналогичный эффект, так как приводит к загниванию корневой системы. Рекомендуется поддерживать оптимальный уровень влажности, регулируя полив в соответствии с погодными условиями и потребностями растения. Кроме того, не забудьте установить дренажные системы, чтобы избежать задержки влаги в почве и переувлажнения. Вредители. Паутинные клещи, трипсы или щитовки, могут питаться соком огурцов и вызывать их увядание и пожелтение листьев. Необходимо осуществлять обработку растений от вредителей. На ранних этапах, когда еще нет плодов позволительно использовать химикаты, но в период плодоношения лучше ограничиваться исключительно безвредными способами. Заболевания. Мучнистая роса, бактериальное увядание и другие болезни, также вызывают желтизну на листьях огурцов. Регулярно осматривайте растения, а при обнаружении заболеваний принимайте меры. Неправильное освещение. Огурцы требуют яркого солнечного света для нормального фотосинтеза и роста. Недостаток света может привести к ухудшению усвоения питательных веществ и, как следствие, к пожелтению листьев. Но и избыток солнечного света может опалить листья растений. Поэтому нужно выбирать открытое пространство, которое можно затенить с помощью специальной сетки или любых других подручных материалов.