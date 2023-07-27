Как быстро понять, что пора копать картошку - верный признак

Вы можете определить, когда пора копать картошку, обратив внимание на следующие признаки:

1. Увядание листвы. Пожелтение и увядание листвы указывают на то, что растение переходит в фазу созревания.

2. Отмирание стеблей. Когда стебли полностью отмирают, картошка достигает пира роста.

3. Срок созревания. Обычно на упаковке семян картофеля указывается примерный срок созревания, можно ориентироваться на эту информацию.

Чтобы быть уверенным, что картошка полностью созрела, рекомендуется провести небольшую проверку. Выберите несколько кустов и аккуратно выкопайте. Если корнеплоды немаленькие, а кожура легко отделяется от мякоти, то это говорит о готовности картофеля к сбору всего урожая.

Важно помнить, что сроки созревания могут различаться в зависимости от сорта картофеля и условий выращивания.