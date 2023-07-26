Заменит все шорты: раскрыта самая модная вещь лета 2023 года — покорила модниц по всему миру

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Речь идет про строгие шорты брючного кроя с высокой или средней посадкой и складками на поясе. Они покорили сердца модниц по всему миру. Они выглядят более аристократично, а также могут сочетаться с футболками, топами, рубашками и даже жакетами.

По словам экспертов, более трендовыми будут лаконичные сочетания в светлых тонах. Благодаря такому выбору можно поддержать эстетику old money и «тихую роскошь», сообщает The Symbol.