Скроет даже лишние 10 кг — назван топовый купальник, который фантастическим образом корректирует фигуру

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Эксперты рекомендовали обратить внимание на слитный купальник бандо. Именно такой фасон визуально вытягивает силуэт и маскирует недостатки фигуры на животике и боках.

При этом купальник делает акцент на зону плеч, ключиц и декольте. Такая модель выгодно подчеркнет достоинства, пишет Дзен-канал «Прощай, шпилька!».