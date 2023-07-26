Скроет даже лишние 10 кг — назван топовый купальник, который фантастическим образом корректирует фигуру

Фото: freepik.com

Стилисты рассказали, какой купальник точно стоит купить в этом сезоне.

Зачастую девушки активно готовятся к пляжному сезону. Важно выбрать правильный купальник. Если даже похудеть к лету не удалось, на курорте можно выглядеть бесподобно. Стилисты рассказали, что в магазинах легко найти модель купальника, которая фантастическим образом корректирует фигуру. По их словам, можно скрыть даже десять килограммов лишнего веса на пляже.

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Эксперты рекомендовали обратить внимание на слитный купальник бандо. Именно такой фасон визуально вытягивает силуэт и маскирует недостатки фигуры на животике и боках.

При этом купальник делает акцент на зону плеч, ключиц и декольте.  Такая модель выгодно подчеркнет достоинства, пишет Дзен-канал «Прощай, шпилька!».

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