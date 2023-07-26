Как спасти свою жизнь во время грозы, находясь в доме или квартире — советует эксперт

Многоквартирный дом — относительно безопасное место во время грозы: практически все они оборудованы системой защиты от молний. Но специалисты МЧС рекомендуют принять дополнительные меры для собственной безопасности.

Необходимо закрыть все окна — на всякий случай. Мобильный телефон следует снять с зарядки, лучше всего вообще им не пользоваться, пока длится гроза. Нужно выключить из розетки и все электрические приборы. Постарайтесь не притрагиваться к водопроводным трубам.

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Что касается частного дома, то в идеале и он должен быть оборудован громоотводом. Кроме того, в нем должна быть внутренняя защита, которая предотвратит перегорание проводки и убережет от поломки электроприборы. Если в вашем доме — печное отопление, с началом грозы нужно погасить огонь и закрыть дымоходы, потому что дым — отличный электропроводник. В случае, если вы собираетесь выходить из дома в грозу, выбирайте обувь с резиновой подошвой, советует издание «РИАМО».