Платиновый блонд без желтизны: эти четыре краски идеально осветлят волосы — как в салоне красоты

Первую строчку заняла Londa Professional Blondoran. Отмечается, что она может осветлять волосы до семи тонов с первого применения. При этом краска не пересушивая локоны, так как в составе есть липиды.

На втором месте оказалась краска Matrix Light Master. У нее также есть ряд положительных качеств. Средство обладает легкой текстурой, поэтому продукт равномерно ложится на волосы, даже красить в домашних условиях.

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Затем в списке стоит Wella Professionals Blondor Freelights. Примечательно, что это не жидкость, а пудра, поэтому ее проще наносить. Такая краска не растекается в процессе использования. Она щадяще осветляет локоны до семи тонов.

И на четвертой строчке оказалась С:ЕНКО Super Blond Plus. Она не просто осветляет, а позволяет быстро добиться холодного блонда без желтизны.