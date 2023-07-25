Не нужно позориться, выбросьте: эти пять вещей испортят любую фигуру — носить нельзя

Для начала эксперты предложили отказаться от платьев с баской. Такой фасон был популярным почти 10 лет назад. Но он визуально увеличивает фигуру, особенно в области бедер.Также у него есть негативный эффект — «укорачивает» ноги, причем сразу на десять сантиметров. Таким же эффектом обладают короткие брюки, которые стоит выбросить.

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Плохим выбором будут еще и платья из тонкого трикотажа. Такие хлипкие модели сразу же подчеркивают все недостатки фигуры, поэтому их надо избегать, пишет WomanHit.

Не лучшим вариантом являются брюки с ярким принтом. Они делают акцент на бедрах. Если это проблемная зона у женщины, то такие брюки точно не стоит носить. По этой причине стоит отказаться и от скинни-джинсов.