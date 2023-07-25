Идеально для женщин 40+: выбирайте только такую одежду с антиэйдж-эффектом — помолодеете на 10 лет

Зачастую женщины забывают, что с возрастом стоит менять гардероб. Одежду нужно подбирать более тщательно. Стилисты дали советы женщинам старше 40 лет. Они рекомендовали им обратить вниманием на три вещи, которые обладают антиэйдж-эффектом. Такие наряды могут визуально скинуть около 10 лет.
Первым в списке оказались платье с принтом зебры. Это один из главных трендов этого лета. При этом такой анималистичный узор не теряет актуальности уже много лет. Плюсом таких нарядов является то, что они подтягивают силуэт.
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Также женщины в элегантном возрасте могут смело покупать структурный пиджак слегка свободного кроя, который держит форму. Он точно добавит элегантности в образ и обладает таким эффектом, который не делает фигуру грузной и бесформенной.
Еще одной стоящей вещью являются прямые свободные джинсы с высокой посадкой. Они преображают фигуру. Особенно хорошо смотрятся джинсы светло-голубого оттенка. Стилисты назвали их лучшей альтернативой нашумевшим мешковатым джинсам, сообщает «Я Покупаю».