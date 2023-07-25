Идеально для женщин 40+: выбирайте только такую одежду с антиэйдж-эффектом — помолодеете на 10 лет

Первым в списке оказались платье с принтом зебры. Это один из главных трендов этого лета. При этом такой анималистичный узор не теряет актуальности уже много лет. Плюсом таких нарядов является то, что они подтягивают силуэт.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Также женщины в элегантном возрасте могут смело покупать структурный пиджак слегка свободного кроя, который держит форму. Он точно добавит элегантности в образ и обладает таким эффектом, который не делает фигуру грузной и бесформенной.

Еще одной стоящей вещью являются прямые свободные джинсы с высокой посадкой. Они преображают фигуру. Особенно хорошо смотрятся джинсы светло-голубого оттенка. Стилисты назвали их лучшей альтернативой нашумевшим мешковатым джинсам, сообщает «Я Покупаю».