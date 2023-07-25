Топовый маникюр с красивым названием полюбили голливудские звезды — хит этого лета

Многие девушки особое внимание уделяют ногтям. В современном мире есть большое количество дизайнов для ногтей. Пользуется популярностью натуральность, поэтому нюдовая гамма не теряет актуальности. Но для тех, кому уже надоели пудровые оттенки, если новый тренд. Его уже подхватили многие голливудские звезды: Дуа Липа, София Риччи и Сабрина Карпентер.
Эксперты дали красивое название этому цвету — «черничное молоко». Дело в том, что с таким покрытием ногти смотрятся так, словно их окунули в молочно-ягодный коктейль. По словам специалистов, чтобы добиться такого эффекта, нужно выбрать маникюр постельного оттенка, но не белым, а с явным синеватым подтоном.
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К слову, такой дизайн подойдет абсолютно всем. С ним можно ходить даже в офис на работу. Его уже называют стильным и нежным. А большим плюсом является то, что он выигрышно будет смотреться как на коротких, так и на длинных ногтях, пишет портал Glamour.
Сабрина Карпентер. Фото: соцсети звезды