Топовый маникюр с красивым названием полюбили голливудские звезды — хит этого лета

Эксперты дали красивое название этому цвету — «черничное молоко». Дело в том, что с таким покрытием ногти смотрятся так, словно их окунули в молочно-ягодный коктейль. По словам специалистов, чтобы добиться такого эффекта, нужно выбрать маникюр постельного оттенка, но не белым, а с явным синеватым подтоном.

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К слову, такой дизайн подойдет абсолютно всем. С ним можно ходить даже в офис на работу. Его уже называют стильным и нежным. А большим плюсом является то, что он выигрышно будет смотреться как на коротких, так и на длинных ногтях, пишет портал Glamour.