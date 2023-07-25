Даже если подмышки вспотели, никто не увидит: пять цветов одежды, которые скроют проблему от всех

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Если все же хочется надеть что-то светлое, то в таком случае единственный цвет, на котором меньше всего заметны пятна пота — белый. Однако все же лучше отдавать предпочтение темным оттенкам.

Пот будет едва заметен на темно-синей, темно-серой и черной одежде. Но и тут стоит знать про однозначный минус — такие наряды очень сильно нагреваются на солнце, поэтому тело начинает потеть еще сильнее, сообщает The Voice.