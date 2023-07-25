Даже если подмышки вспотели, никто не увидит: пять цветов одежды, которые скроют проблему от всех

Многие люди страдают из-за того, что летом очень жарко и это провоцирует повышенное потоотделение. На одежде начинают появляться пятна в самый неподходящий момент. Но стилисты дали советы по такому случаю. Если выбрать правильные цвета, то пятна от пота не будут бросаться в глаза. Самым лучшим решением являются наряды с узорами. Рисунок замаскирует пятна. Главное — не брать светлые принты, тогда эффект будет ощутимее.
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Если все же хочется надеть что-то светлое, то в таком случае единственный цвет, на котором меньше всего заметны пятна пота — белый. Однако все же лучше отдавать предпочтение темным оттенкам.
Пот будет едва заметен на темно-синей, темно-серой и черной одежде. Но и тут стоит знать про однозначный минус — такие наряды очень сильно нагреваются на солнце, поэтому тело начинает потеть еще сильнее, сообщает The Voice.