Как выглядеть роскошно, не тратя много денег: эти три аксессуара выглядят дорого и сделают богаче любой образ

Первым в списке оказался шелковый платок. Он мгновенно делает образ богаче. К слову, носить этот аксессуар можно носить не только на шее, но и на голове, а также повязать вокруг талии или сделать из него топ. Стилисты рекомендовали выбирать однотонные модели, либо с геометрическими узорам или вензелям, чтобы выглядеть утонченно.

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Еще одной вещью, которая придаст шика луку – однотонная белая бейсболка хороша для расслабленных образов. Такой головной убор обожают голливудские звезды. Лаконичность придает шарма. Также белая кепка обладает омолаживающим эффектом.

И не стоит забывать про сумку, которая важно правильно подобрать. Дорого смотрится аксессуар строгой геометрической формы. Также лучше будет, если у сумки короткие ручки. Именно такие варинты чаще всего выбирают королевские особы, сообщает «Я покупаю».