Как выглядеть роскошно, не тратя много денег: эти три аксессуара выглядят дорого и сделают богаче любой образ

Многие девушки хотят выглядеть также роскошно, как актрисы из Голливуда. Однако не все могут тратить сотни тысяч рублей на одежду. Стилисты отмечают, что это и не нужно, чтобы выглядеть на миллион. По словам экспертов, достаточно приобрести некоторые аксессуары, которые добавят роскоши в образ и при этом не опустошат кошелек.
Первым в списке оказался шелковый платок. Он мгновенно делает образ богаче. К слову, носить этот аксессуар можно носить не только на шее, но и на голове, а также повязать вокруг талии или сделать из него топ. Стилисты рекомендовали выбирать однотонные модели, либо с геометрическими узорам или вензелям, чтобы выглядеть утонченно.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Еще одной вещью, которая придаст шика луку – однотонная белая бейсболка хороша для расслабленных образов. Такой головной убор обожают голливудские звезды. Лаконичность придает шарма. Также белая кепка обладает омолаживающим эффектом.
И не стоит забывать про сумку, которая важно правильно подобрать. Дорого смотрится аксессуар строгой геометрической формы. Также лучше будет, если у сумки короткие ручки. Именно такие варинты чаще всего выбирают королевские особы, сообщает «Я покупаю».