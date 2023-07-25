Два магических слова — и вас пропустят в любой очереди: сразу окажетесь первым

Когда-то в нашей стране нельзя было никуда попасть, не выстояв длинную очередь. К счастью, эта особенность Советского Союза давно осталась в прошлом. Однако и сегодня порой вход в нужное учреждение преграждает очередь — пусть не слишком длинная, но даже три-четыре человека вызывают раздражение из-за необходимости ждать.
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Чтобы не терять времени, примените эффективный лайфхак. Скажите стоящим в очереди всего два слова: «Мне назначено» — и взмахните любым бланком с печатью. Можно добавить: «На девять ноль пять», точное время действует на сознание ожидающих магически. Эти официальные фразы и ваш уверенный вид проложат вам путь к любой двери, уверяет издание vnimanie.prо и femmie.ru.