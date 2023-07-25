Стало известно, какой сорт смородины самый бесполезный

Смородина бывает разная — черная, белая и красная. Каждый сорт по-своему вкусен, но вот какой из них самый полезный, а в каком нет или почти нет витаминов? Лидер по содержанию витамина А — красная смородина: в черной его вдвое меньше, а в белой практически нет.

Зато черная смородина — чемпион по витамину С: в 100 г ягод его содержание 200 мг. В белой смородине его — 40 мг, в красной — 25 мг.