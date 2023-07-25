Стало известно, какой сорт смородины самый бесполезный

Смородина бывает разная — черная, белая и красная. Каждый сорт по-своему вкусен, но вот какой из них самый полезный, а в каком нет или почти нет витаминов? Лидер по содержанию витамина А — красная смородина: в черной его вдвое меньше, а в белой практически нет.
Зато черная смородина — чемпион по витамину С: в 100 г ягод его содержание 200 мг. В белой смородине его — 40 мг, в красной — 25 мг.
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Подытоживая сказанное: в черной смородине — самое высокое содержание витаминов, на втором месте — красная, белая же смородина занимает последнее место, сообщает издание Аrgumenti.ru со ссылкой на «Общественную службу новостей».