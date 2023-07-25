Названы четыре способа, помогающие отличить настоящий жемчуг от поддельного

Под видом дорогого натурального жемчуга часто продают дешевую подделку — искусственные жемчужины. Однако есть несколько способов быстро и легко проверить подлинность покупки.

Первый. Опустите на несколько минут жемчужины в емкость с ацетоном. Подделка быстро сделает жидкость мутной, натуральный жемчуг не изменится сам и не изменит вида раствора.

Второй. Взвесить изделие и сравнить его с заведомо настоящим украшением из жемчуга. Настоящие жемчужины обязательно тяжелее поддельных.

Третий. Внимательно изучить все жемчужины в изделии: если они совершенно одинаковые, наверняка перед вами искусственные шарики, ведь не бывает двух абсолютно одинаковых натуральных жемчужин.

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Наконец, четвертый способ заключается в рассматривании изделия под микроскопом: поверхность настоящей жемчужины выглядит как наложение мелких чешуек, искусственный жемчуг имеет однородную гладкую поверхность, сообщает издание Аrgumenti.ru со ссылкой на «Общественную службу новостей».