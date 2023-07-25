«Если еще не обзавелись такими — успевайте»: эти солнцезащитные очки стали главным трендом лета-2023

Каждая девушка хочет выглядеть привлекательно. Порой для этого стоит просто выбрать удачный лук. Обычно летом в ход идут аксессуары. Летом актуальными становятся солнцезащитные очки, которые могут придать свой окрас образу. Для Teleprogramma.pro стилист Словена Соколова рассказала, какие очки точно стоит купить, чтобы выглядеть стильно.
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«Самые модные очки лета-2023 – футуристичные. Они могут быть разных форм, главное в них – контрастная пластиковая оправа.
Если вы еще не обзавелись такими – успевайте. Это могут быть очки в виде глаз пришельца – близко прилегающие к лицу, такие как будто вы участвуете в велосипедной гонке, могут быть просто узкие прямоугольники в ярком пластике или сердечки, овалы, трапеции в наплывающей оправе.
Будьте смелыми, выбирайте не только черно-белые сочетания, но и зеленую, розовую оправу к темным стеклам или стекла в цвет нестандартной по цвету оправе. Например, все розовое, как у Барби. Или все зеленое.
Также здорово выглядят этим летом легкие очки без оправы. Они могут быть в форме восьмиугольника или ромба. Всегда красивы очки в роговой оправе», – поделилась эксперт.
Справка Teleprogramma.pro:
Словена Соколова — стилист, имидж-стратег. Она прошла обучение в Аrt Institute of Chicago, Школе имиджа и стиля Марины Банцер в Санкт-Петербурге, а также изучила авторский курс по истории мода от Юлии Дударевой (Сан-Франциско, США). Опыт работы в сфере моды 4 года.
Словена Соколова. Фото: Teleprogramma.pro