«Если еще не обзавелись такими — успевайте»: эти солнцезащитные очки стали главным трендом лета-2023

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«Самые модные очки лета-2023 – футуристичные. Они могут быть разных форм, главное в них – контрастная пластиковая оправа.

Если вы еще не обзавелись такими – успевайте. Это могут быть очки в виде глаз пришельца – близко прилегающие к лицу, такие как будто вы участвуете в велосипедной гонке, могут быть просто узкие прямоугольники в ярком пластике или сердечки, овалы, трапеции в наплывающей оправе.

Будьте смелыми, выбирайте не только черно-белые сочетания, но и зеленую, розовую оправу к темным стеклам или стекла в цвет нестандартной по цвету оправе. Например, все розовое, как у Барби. Или все зеленое.

Также здорово выглядят этим летом легкие очки без оправы. Они могут быть в форме восьмиугольника или ромба. Всегда красивы очки в роговой оправе», – поделилась эксперт.