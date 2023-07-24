Просто засияете: пять модных идей для летнего гардероба — будут завидовать все

Эксперты отметили, что стоит присмотреться к тонкому ремню. Такой аксессуар придаст любому образу изюминку, особенно эффектно будет выглядеть в сочетании со свободными брюками из льна или белоснежными рубашками. Также стилисты советуют использовать в образе две сумки – такое решение стало популярным модным приемом.

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Мало кто знает, что обыкновенный гребень способен стать полноценным аксессуаром. Его можно закрепить на кожаном шнуре под пиджаком или даже на вечернем платье. Еще стилисты напомнили, что стильно выглядят «вьетнамки». Они идеально сочетаются с платьями или юбками разной длины.

Также необычным и актуальным будет сочетание белой футболки и жемчуга. Можно использовать ряд альтернатив — майку или лонгслив, подчеркивает MarieClaire.