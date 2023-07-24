На один сезон — стилисты раскритиковали топовое платье, которое скупают в магазинах

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Этим летом набирают популярность мерцающие наряды. Стилисты не скрывают, что блестящие модели на пике популярности, но совсем скоро такой шик будет смотреться совсем не круто, поэтому стоит оставить такие наряды звездам эстрады.

Платья с пайетками очень напоминают кольчугу. Оно выглядит нарядно, но носить его стоит лишь тогда, когда есть повод. Стилисты рекомендуют подобные луки оставить только для новогодних вечеринок, пишет fashion-likes.ru.