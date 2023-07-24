Это самые топовые головные уборы на лето-2023: модницы уже охотятся на них, сметая с полок

Многие девушки знают, что в любому наряду нужна обувь, а также аксессуары. Уже не первый год в моде головные уборы. Стилист Инна Белова в своих соцсетях назвала топ-3 самых трендовых головных убора на лето 2023 года. Она призналась, что модницы уже скупают их в магазинах.

Возглавляет список бейсболка. Плюс ее в том, что она идет абсолютно всем! Главное выбрать форму, которая подойдет вашему типу лица. Сочетать бейсболку можно с яркими толстовками, летними шортами, оверсайз-одеждой и платьями.