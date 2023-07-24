Это самые топовые головные уборы на лето-2023: модницы уже охотятся на них, сметая с полок

Многие девушки знают, что в любому наряду нужна обувь, а также аксессуары. Уже не первый год в моде головные уборы. Стилист Инна Белова в своих соцсетях назвала топ-3 самых трендовых головных убора на лето 2023 года. Она призналась, что модницы уже скупают их в магазинах.
Возглавляет список бейсболка. Плюс ее в том, что она идет абсолютно всем! Главное выбрать форму, которая подойдет вашему типу лица. Сочетать бейсболку можно с яркими толстовками, летними шортами, оверсайз-одеждой и платьями.
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Еще в топе панамки. Их очень много по фасону и цвету. Этот головной убор сочетается с ультраженственными образами. Особенно хорошо панамы смотрятся с воздушными платьями и юбками. Стилист отметила, что самая модная панама в этом сезоне — Jacquemus с завязками.
А если шляпки вам не нравятся, то можно купить платок. Квадратный кусок ткани можно завязывать самыми необычными способами, украшая ваш образ. Но тут есть важный нюанс — надо, чтобы платок и верхняя одежда сочетались между собой.