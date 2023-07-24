От жира ничего не останется: газовая плита засияет — просто смешайте копеечные ингредиенты

Дома всегда есть, что помыть и убрать. Обычно уходит много времени, чтобы вернуть было блеск кухни. Обычно самой грязной зоной оказывается плита, так как на ней готовят несколько раз в неделю, а то и каждый день. Уход за газовыми плитами дома заметно отличается от чистки плит электрических. Идеально чистыми должны быть отверстия горелок, чтобы газ свободно выходил из них. Поэтому важно убирать весь жир.
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Матерые домохозяйки раскрыли свой секрет. Для того, чтобы убрать весь жир с плиты, помогут сода, средство для мытья посуды и тряпка.
Они предлагают взять большой таз или кастрюлю, в которую надо набрать воды, а потом туда добавить пять столовых ложек соды и две столовых ложки средства для мытья. Получившийся раствор надо перемешать и опустить в него на полчаса решетку с плиты.
А если отлить часть жидкости в миску, ею можно очистить и варочную поверхность. Хозяйки заверяют, что эффект от такого средства впечатляет, пишет сайт belnovosti.