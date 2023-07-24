Этот нежный маникюр любят все модницы: трендовый цвет лета — подойдет всем

Эксперты уже дали название этому цвету — «черничное молоко». Отмечается, когда ногти покрывают таким оттенком, то они выглядят так, словно их окунули в молочно-ягодный коктейль.

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Если хочется повторить звездный тренд, то нужно выбирать тон между небесно-голубым и «Тиффани». Он должен быть постельным, но не белым, а с явным синеватым подтоном. К слову, такой цвет будет шикарно смотреться и на коротких, и на длинных ногтях, пишет журнал Glamour.