Этот нежный маникюр любят все модницы: трендовый цвет лета — подойдет всем

Многие девушки следят за внешностью очень тщательно. Примечательно, что не только волосы должны быть ухоженными, но и ногти. За последние годы появилось множество вариантов дизайна ногтей, формы и цветов.
Этим летом многие звездные модницы задали новый тренд в маникюре. Дуа Липа, София Риччи и Сабрина Карпентер отказались от ярких оттенков, которые обычно актуальны летом. Теперь они делают ногти нежного приглушенного тона голубого цвета.
Эксперты уже дали название этому цвету — «черничное молоко». Отмечается, когда ногти покрывают таким оттенком, то они выглядят так, словно их окунули в молочно-ягодный коктейль.
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Если хочется повторить звездный тренд, то нужно выбирать тон между небесно-голубым и «Тиффани». Он должен быть постельным, но не белым, а с явным синеватым подтоном. К слову, такой цвет будет шикарно смотреться и на коротких, и на длинных ногтях, пишет журнал Glamour.