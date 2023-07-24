Насыпьте в обувь дешевое аптечное средство: наутро вашему удивлению не будет предела

Даже хорошая качественная обувь спустя некоторое время после покупки начинает издавать неприятный запах. Справиться с этой проблемой поможет очень дешевое средство, которое можно купить в любой аптеке: детская присыпка.

Достаточно слегка «припудрить» стельку и внутреннюю поверхность обуви — и оставить на ночь. Утром вы обнаружите, что от сомнительных ароматов не осталось и следа. Остатки присыпки просто вытряхните из туфель или кроссовок, мыть ничего не надо, можно смело обуваться и идти по делам.

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По материалам изданий vnimanie.prо и thevoicemag.ru