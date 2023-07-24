Положите на грядки лотки из-под яиц: спасут от постоянной проблемы

Если у вас в доме часто появляются картонные лотки из-под яиц — не выбрасывайте их: они незаменимы для огородников в важном деле защиты помидоров и клубники. Об этом хорошо знают опытные дачники. Отяжелевшие ветки с томатами порой опускаются под собственным весом на землю, после чего заражаются фитофторозом. Это ведет к загниванию спелых плодов.

А если заблаговременно подложить под помидоры кассеты из-под яиц — этого не произойдет: они станут надежной защитой овощей, своеобразной прослойкой между ними и почвой. Таким же способом дачники защищают от заболеваний и клубнику: она остается чистой, ягоды можно собирать гораздо дольше, не опасаясь, что они быстро сгниют после сбора.

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Кассеты с крышкой при этом разделяют надвое, каждую часть укладывают под корень. Если у вас большой лоток – проделайте в его середине отверстие и наденьте лоток на куст.

По материалам изданий vnimanie.prо и maja-dacha.ru