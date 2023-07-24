Накрутите две резинки на вешалку – получите незабываемый результат

В каждом доме найдется горсть простых канцелярских резинок. Обычно мы не знаем, что с ними делать, и в конце концов выбрасываем. А ведь они могут стать хорошими помощниками в быту.

Попробуйте накрутить резинки на плечики вешалки. А теперь повесьте на нее одежду, которая прежде постоянно соскальзывала с вешалки: шелковую рубашку или платье с большим вырезом. Невероятно, но резинки удерживают вещи на своем месте – и в шкафу воцаряется порядок.

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Всего лишь пара канцелярских резинок, закрепленных по бокам вешалки, позволят больше не раздражаться оттого, что выглаженные вещи обнаруживаются валяющимися на полу, уверяет издание vnimanie.prо со ссылкой на techinsider.ru.