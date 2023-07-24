Где запрещено пользоваться духами: три неожиданных места

Аромат удачно подобранных духов дополняет образ и придает дополнительное очарование — об этом знают все женщины. И все же есть несколько случаев, когда пользоваться парфюмом запрещено правилами хорошего тона. Например, нельзя это делать, отправляясь на работу в офис, — хотя для многих это требование этикета может показаться спорным и странным.

Второй случай, когда не следует прикасаться к духам, — встреча в ресторане или кафе, где предполагается дегустация вин. Дело в том, что парфюм может перебить тонкий аромат вина и вы не сможете сами и помешаете остальным оценить в полной мере его букет.

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Наконец, третий случай — тренировки в спортзале: там вы обязательно вспотеете, и запах пота, смешавшись с духами, может создать неприятное амбре.

По материалам изданий vnimanie.prо и fashion-likes.ru