Три главные опасности кофе навынос: предупреждает эксперт

Кофе, купленный навынос, может сильно повредить тем, кто решил следовать принципам здорового питания. Об этом рассказал автор и ведущий программы «Живая еда» Сергей Малоземов. Этот напиток может спровоцировать незапланированный перекус, потому что у человека, отведавшего кофе, начинает выделяться желудочный сок.

«Если где-то между завтраком и обедом выпить кофе, можно ощутить такой голод, что не получится удержаться от перекуса, и перекус этот вряд ли окажется здоровым», — объяснил Малоземов.

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Нельзя забывать и о том, что в таких напитках обычно содержится повышенная доза сахара, что тоже негативно скажется на здоровье и на фигуре. Наконец, еще одна опасность — микроскопические частицы пластика, которые могут попасть в желудок тех, кто часто пьет кофе из пластиковых стаканчиков с крышками. Лучше всего, по словам ведущего, пить кофе после основного приема пищи, причем из обычной посуды, и не злоупотреблять сахаром.

По материалам телеканала «360»