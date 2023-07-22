Перестаньте это носить: от этих летних платье нужно отказаться всем женщинам 40+

Эксперты отметили, что лучше отказаться от платья-майки. Такой фасон дешевит любой образ и простит. Такой наряд очень удобный, но носить его стоит только дома.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Также стилисты настоятельно рекомендуют забыть про платьях с крупным принтом. Это особенно касается моделях длинны макси или фасоне с акцентом на проблемных зонах. Их можно заменить на классические платья с мелким принтом. Но главное, чтобы узор был не цветочный, подчеркивает портал WomanHit.

Выбросить стоит и платья с плиссировкой. Хоть и кажется, что такая модель стильная, но она идет не всем. Это платье мгновенно сделает фигуру более объемной. А если женщина старше 40 лет, то она в нем будет выглядеть инфантильно.