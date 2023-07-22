Перестаньте это носить: от этих летних платье нужно отказаться всем женщинам 40+

Многие женщины предпочитают не замечать, что они меняются и носить те же вещи, что и в юности, не стоит. Стилисты напоминают, что после 40 лет каждая дама уже умеет определенный статус. Поэтому важно учитывать, разные нюансы в одежде: она должна скрывать недостатки фигуры и подчеркивать ее достоинства. Эксперты рассказали, от каких платьев точно стоит отказаться взрослым женщинам.
Эксперты отметили, что лучше отказаться от платья-майки. Такой фасон дешевит любой образ и простит. Такой наряд очень удобный, но носить его стоит только дома.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Также стилисты настоятельно рекомендуют забыть про платьях с крупным принтом. Это особенно касается моделях длинны макси или фасоне с акцентом на проблемных зонах. Их можно заменить на классические платья с мелким принтом. Но главное, чтобы узор был не цветочный, подчеркивает портал WomanHit.
Выбросить стоит и платья с плиссировкой. Хоть и кажется, что такая модель стильная, но она идет не всем. Это платье мгновенно сделает фигуру более объемной. А если женщина старше 40 лет, то она в нем будет выглядеть инфантильно.