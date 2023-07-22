Подходит абсолютно всем: Александр Рогов назвал самое модное сочетание в одежде — настоящий хит

По словам эксперта, самым модным сочетанием в одежде можно смело назвать белую рубашку и джинсы. Она выглядит всегда стильно и актуально.

«Не знаете, что надеть? Самое универсальное и всегда актуальное сочетание — это белая рубашка и джинсы. А акценты можно расставить с помощью аксессуаров», — заявил Рогов в своем Telegram-канале.

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И каждый раз образ можно менять, дополняя деталями и аксессуарами. Женщины могут носить его с туфлями, мокасинами и кедами. В случае женщин это могут быть мокасины, кеды или босоножки на шпильке. Также идеально дополнят лук солнцезащитные очки и шейный платок.