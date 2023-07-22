Любимую гостиную не узнаете: правильная расстановка мебели — способ расширить пространство за минуту

Многие делают ремонт, который становится целым испытанием для человека. Но порой еще сложнее обустроить интерьер так, чтобы все выглядело гармонично и уютно. Зачастую в большинстве гостиных диваны и кресла стоят у стены. Однако оказывается, что это не всегда верное решение. Дизайнер Юлия Тычина пояснила, как создать идеальную зону отдыха.
По словам эксперта, лучше всего сразу определить границы зоны отдыха. Чтобы сделать зонирование, можно просто использовать ковер. Диван и кресла дизайнер рекомендовала отодвинуть от стены и расположить на ковре.
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«Получится так: где лежит ковер и установлена мебель — там и место для отдыха. Где изделия нет — там уже другая часть комнаты», — пояснила Тычина.
Она добавила, что таким образом пространство станет визуально шире. Вместо ограничения, появится чувство легкости и воздушности, пишут «Белновости».