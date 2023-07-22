Любимую гостиную не узнаете: правильная расстановка мебели — способ расширить пространство за минуту

По словам эксперта, лучше всего сразу определить границы зоны отдыха. Чтобы сделать зонирование, можно просто использовать ковер. Диван и кресла дизайнер рекомендовала отодвинуть от стены и расположить на ковре.

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«Получится так: где лежит ковер и установлена мебель — там и место для отдыха. Где изделия нет — там уже другая часть комнаты», — пояснила Тычина.

Она добавила, что таким образом пространство станет визуально шире. Вместо ограничения, появится чувство легкости и воздушности, пишут «Белновости».