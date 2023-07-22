Всего два копеечных ингредиента сделают дом чистым: названы проверенные народные средства для уборки

По словам специалиста, уксус настолько универсальное средство, что им можно отмыть почти все. Достаточно смешать равное количество уксуса и воды. Получившийся раствор залейте во флакон с распылителем. Это мощное антисептическое средство подойдет для мыть поверхностей, напольных покрытий и даже зеркал. Стоит взять на заметку, что уксус эффективно удаляет накипь, жир, пятна и даже запахи.

На кухне такая смесь поможет отмыть микроволновку до блеска. Средство надо налить в миску, поставить внутрь устройства и включить на несколько минут. Пар из раствора размягчит грязь и пятна, поэтому потом останется только тряпкой протереть микроволновку.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Также хороша сода в, если надо что-то отмыть. Также ее надо смешать с водой до образования кашеобразной массы.