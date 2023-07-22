Всего два копеечных ингредиента сделают дом чистым: названы проверенные народные средства для уборки

Многие домохозяйки выделяют целый выходной, а то и два, чтобы делать уборку. Некоторые места особенно сложно отмыть. Старший специалист по клинингу компании «Чистый Лис» Наталья Юсупова призналась, что стоит использовать два универсальных копеечных ингредиента, чтобы уборка стала проще. И это то, что есть у всех дома — сода и уксус.
По словам специалиста, уксус настолько универсальное средство, что им можно отмыть почти все. Достаточно смешать равное количество уксуса и воды. Получившийся раствор залейте во флакон с распылителем. Это мощное антисептическое средство подойдет для мыть поверхностей, напольных покрытий и даже зеркал. Стоит взять на заметку, что уксус эффективно удаляет накипь, жир, пятна и даже запахи.
На кухне такая смесь поможет отмыть микроволновку до блеска. Средство надо налить в миску, поставить внутрь устройства и включить на несколько минут. Пар из раствора размягчит грязь и пятна, поэтому потом останется только тряпкой протереть микроволновку.
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Также хороша сода в, если надо что-то отмыть. Также ее надо смешать с водой до образования кашеобразной массы.
«Нанесите его на грязные поверхности, такие как духовка, раковина или ванная, и оставьте на некоторое время. Затем протрите поверхности мягкой губкой, и грязь исчезнет, оставив вашу кухню и ванную блестяще чистыми», — заявила эксперт, пишет «А теперь внимание!».