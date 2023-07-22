Эти прически запрещены женщинам 50+: избегайте таких стрижек и укладок как огня — иначе останетесь без волос

«В возрасте старше 50 лет рекомендована средняя длина волос, и желательно, чтобы прически не стягивали волосы. Лучше не собирать волосы в тугие хвосты и косы и не применять различные химические завивки», — пояснила Егорова.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Также эксперт напомнила, что более тщательный уход за локонами может сделать так, что волос будет выпадать меньше, а также предотвратить их выпадение. Дамам в возрасте особенно важно краситься лишь такими красителями, в которых есть натуральные компоненты, чтобы не навредить шевелюре, сообщает «ВМ».