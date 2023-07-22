Стоит купить каждой: эти три вещи омолаживают чудесным образом на 10 лет

Зачастую многие женщины стремятся омолодится. Примечательно, что после 30 лет точно стоит пополнить гардероб новыми нарядами. По словам стилистов, некоторые вещи способны визуально омолодить любую даму. Они раскрыли секрет, какие вещи стоит купить, так как они способны буквально сотворить чудо, «растворив» 10 лет с лица.
И первой в списке оказалась атласная рубашка светлого оттенка. По словам экспертов, она добавит здорового сияния в портретной зоне. Это даст шикарный эффект — кожа будет выглядеть более гладкой и свежей.
Также стоит приобрести голубые джинсы буткат. Отмечается, что это универсальная модель, которая омолаживает визуально, а также удлиняет ноги и улучшает силуэт.
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Отличным вложением в гардероб станет платье-рубашка. Но лучше выбрать вариант в светлых тонах прямого кроя, так как такое платье зрительно вытягивает фигуру, делая стройнее. Также в таком наряде проще скрыть лишние килограммы, сообщает «Я Покупаю».