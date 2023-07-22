Стоит купить каждой: эти три вещи омолаживают чудесным образом на 10 лет

И первой в списке оказалась атласная рубашка светлого оттенка. По словам экспертов, она добавит здорового сияния в портретной зоне. Это даст шикарный эффект — кожа будет выглядеть более гладкой и свежей.

Также стоит приобрести голубые джинсы буткат. Отмечается, что это универсальная модель, которая омолаживает визуально, а также удлиняет ноги и улучшает силуэт.