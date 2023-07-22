Джинсы можно выбросить: пять модных вещей на замену — их носят стильные француженки

Многие девушки предпочитают иметь универсальный гардероб, который подойдет для любого случая. Обычно там джинсы, но они надоедают. Стилисты рекомендуют заменить старые джинсы. Эксперты назвали пять достойных альтернатив, популярных среди девушек во Франции.

Первым вариантом станут костюмные брюки. Такие модели стали настоящим хитом последних сезонов. Отмечается, что их плюс в том, что они уместны абсолютно везде. В них можно пойти на прогулку или на работу в офис. Также в тренде брюкам с принтом. Но из лучше брать прямого кроя, а также в полоску или в клетку.