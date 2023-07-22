Джинсы можно выбросить: пять модных вещей на замену — их носят стильные француженки

Многие девушки предпочитают иметь универсальный гардероб, который подойдет для любого случая. Обычно там джинсы, но они надоедают. Стилисты рекомендуют заменить старые джинсы. Эксперты назвали пять достойных альтернатив, популярных среди девушек во Франции.
Первым вариантом станут костюмные брюки. Такие модели стали настоящим хитом последних сезонов. Отмечается, что их плюс в том, что они уместны абсолютно везде. В них можно пойти на прогулку или на работу в офис. Также в тренде брюкам с принтом. Но из лучше брать прямого кроя, а также в полоску или в клетку.
Стилисты рекомендуют взять кожаные брюки, которые являются альтернативой джинсам. Актуальны в этом сезоне моделях классических цветов. Можно смело покупать брюки черного, бежевого и винного, подчеркивает портал MarieClaire.
Также на лето отличным выбором будут шорты и бермуды. Эксперты считают, что модницы должны иметь их в гардеробе. Они подчеркивают стройность ног, а также делают их визуально длиннее. Но носить лучше минималистичные модели.
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А еще джинсы смело можно заменить на юбку длины мини. Ее можно носить со свободным верхом и даже рубашкой. А также стилисты отмечают, что получится стильный лук, если сочетать их с высокими носками или гольфами.