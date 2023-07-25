Два простых способа в июле и в августе - как увеличить урожай картофеля на половину

Июль и август – это идеальное время для того, чтобы сделать все возможное для увеличения урожайности картофеля. Благодаря двум простым способам, вы сможете обеспечить себя и близких крупными и вкусными клубнями на зиму.

Первый способ – правильное подкормить растения. Картофель обладает высокой потребностью в питательных веществах, поэтому важно регулярно подкармливать его. В июле и августе, когда растение активно развивается, рекомендуется использовать комплексные удобрения, содержащие азот, фосфор и калий. Эти элементы играют важную роль в формировании крупных и здоровых клубней.

Второй способ – регулярный полив. Картофель требует достаточного количества влаги для нормального роста и развития. Особенно важно обеспечить растение достаточным количеством влаги в период формирования клубней, который приходится именно на июль и август.

Регулярно поливайте растения вечером или рано утром, чтобы избежать образования корки на почве и сохранить необходимый уровень влаги. При проведении полива учтите особенности вашего региона и климата, чтобы не переусердствовать и не перелить.

Соблюдая эти два простых способа, вы увеличите урожай картофеля на половину уже в июле и августе. Не забывайте также следить за здоровьем растений, проводить необходимые профилактические меры против болезней и вредителей.