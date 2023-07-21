Обработайте непослушную молнию на одежде этим средством – забудете о поломках

Иногда молния на джинсах или куртке часто ломается – и приходится либо покупать новую и менять, либо выбрасывать любимую одежду. Между тем, есть надежный способ раз и навсегда привести молнию в порядок, забыв о постоянных поломках. И поможет в этом самый обычный лак для волос.

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Это косметическое средство «вылечит» вашу молнию надолго. Просто распылите немного лака прямо на застежку – и молния станет закрываться и открываться свободно и легко. По материалам издания vnimanie.prо и Дзен-канал Technotion.