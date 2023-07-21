Что можно без страха есть через 30 лет после покупки: неожиданные открытия на кухне

При уборке на кухне руки так и тянутся выбросить все, что лежит там достаточно давно. Однако многие продукты – очень долговечны, нет никакого смысла их выбрасывать – они вам пригодятся. Например, шлифованный рис, овсяная крупа, сухая чечевица и фасоль – именно такие продукты: они могут лежать тридцать лет и не испортиться.

Такие продукты, как соль и сода, а также столовый уксус, и вовсе не имеют срока годности – они могут храниться вечно. Качественный темный шоколад тоже способе радовать вас своим вкусом спустя долгое время после покупки: смело вскрывайте его, даже если он пролежал 2 года.

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Только не забывайте: чтобы перечисленные продукты сохранились, им необходим определенный температурный режим и влажность, напоминает издание vnimanie.prо со ссылкой на lifehacker.ru.