Постирайте лимон в машинке 15 минут — получите отличный результат

Лимон незаменим не только в чашке ароматного чая — он отлично «работает» и в стиральной машине. А для усиления эффекта его нужно натереть любой зубной пастой. Целый лимон разрежьте пополам, на срезы нанесите немного зубной пасты. И отправьте в стиральную машину, поставив самую быструю программу.

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Этот трюк сработает на ура: в вашей машинке не останется ни неприятного запаха, ни плесени, зато появится приятный свежий аромат. Словом, когда вам нужно будет почистить стиральную машину изнутри — вспомните о лимоне, советует издание vnimanie.prо со ссылкой на дзен-канал домохозяйки Ирины Полянской.