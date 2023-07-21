Протрите кран вазелином: не догадаетесь, к чему это приведет

Идеально чистый смеситель в ванной встречается редко: обычно он быстро зарастает налетом, если не чистить его каждый день. Но можно добиться сияющей чистоты и без ежедневной очистки. В этом поможет копеечное средство, которое продается в любой аптеке, — простой вазелин.

Первым делом нужно тщательно протереть кран и поверхности вокруг него влажной тряпкой их микрофибры, а затем высушить эти участки бумажным полотенцем. Затем возьмите вазелин и тонким слоем нанесите его при помощи бумаги или тряпки на кран и вокруг него. Вам хватит буквально чайной ложки вазелина.

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С этого дня ваш кран долго будет оставаться чистым, потому что вода со всеми осадками будет скатываться с его поверхности, не оставляя следов.

По материалам издания vnimanie.prо и YouTube-канала Come cucinare